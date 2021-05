Die Polizei hat für Donnerstag und die Nacht zum Freitag drei Drogenfahrten in der Stadt vermeldet. Um die Mittagszeit war ein 38-jähriger Autofahrer in der Schlachthofstraße kontrolliert worden, bei dem die Beamten drogenspezifische Ausfallerscheinungen wahrnahmen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der Mann muss in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren mit einem Bußgeld von 500 Euro rechnen. Bei einer Kontrolle im Etzelweg zog die Polizei kurz vor Mitternacht einen 39-Jährigen mit Verdacht auf Drogenkonsum aus dem Verkehr. Ein Test bestätigte die Aufnahme von Amphetamin. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen 0.40 Uhr am Freitagmorgen hielten die Beamten in der Friedrich-Ebert-Straße einen 20-Jährigen an. Bei ihm fanden sie eine Kleinmenge Amphetamin und Marihuana. Bei seiner Beifahrerin stellten die Polizisten ebenfalls Betäubungsmittel sicher. Da der 20-Jährige unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß, erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren – wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln kommt auf beide eine Strafanzeige zu.