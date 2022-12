Von Patrick Göbel

Homburg ist eine von bundesweit acht Städten, in denen die drei Coca-Cola-Weihnachtstrucks Halt machen. Am kommenden Mittwoch, 7. Dezember, kann man sie zwischen 15 und 20 Uhr auf dem Enklerplatz sehen. Homburgs Bürgermeister Michael Forster nimmt die Trucks um 15 Uhr in Empfang.

Seit mehr als 20 Jahren sind die Coca-Cola-Trucks in der Weihnachtszeit auf Deutschlands Straßen unterwegs. In diesem Jahr steht auch Homburg auf ihrem Fahrplan; das Stadtmarketing holte sie in die Stadt. Die drei Trucks stehen aber nicht nur da: Die Besucher können an einer virtuellen Schlittenfahrt teilnehmen oder ein Foto in einer überdimensionalen Schneekugel machen. Santa Claus ist natürlich auch am Start. Außerdem kann man sich eine Cola-Glasflasche mit seinem Namen kaufen.

Die Kampagne steht in diesem Jahr unter dem Motto „Weihnachten findet immer einen Weg“. Damit möchte das Unternehmen Gemeinsamkeit und Lebensfreude zelebrieren. Denn beim Fest kommt die ganze Familie zusammen.