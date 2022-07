In der Nacht auf Samstag gerieten gegen 2.50 Uhr in Kleinbundenbach drei Mülltonnen in Brand, die in einer frei zugänglichen Garage standen. Warum sie Feuer fingen, ist unklar. Auch die Eigentümer konnten keine Hinweise auf eine mögliche Brandursache machen. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro. Das teilte die Polizei mit.