Am Freitag hat in der Friedrich-Ebert-Straße 75 in Bubenhausen der Polat-Grill eröffnet. Das Lokal wird von den Brüdern Yusuf, Metin und Mahmet Polat betrieben, die Döner Kebab, weitere Grillspezialitäten, Salate, Nudelgerichte und Pizzen anbieten. In den Räumen, die lange leer standen und in denen zuletzt ein Friseursalon zu finden war, sind nach der Renovierung 22 Sitzplätze entstanden. Das Lokal ist täglich von 17 bis 22 Uhr geöffnet und bietet auch einen Lieferservice im Stadtgebiet, in den Vororten und bis nach Hornbach an.