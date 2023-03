Am kommenden Samstag, 18. März, spielen drei Heavy-Bands im Erdgeschoss (Gasthaus Sutter) in Zweibrücken. Die US-Punkrock-Truppe Doc Rotten macht dort im Zuge ihrer Europa-Tournee Station. Im Vorprogramm spielt die einheimische Band Crown Of Warfare, außerdem die Gruppe Voice Of Brutality.

Das Punk-Quartett Doc Rotten aus Trenton, New Jersey, ist zurück auf dem alten Kontinent. Im Gepäck der Konzertrundreise mit ihren 22 Terminen befindet sich das aktuelle Studioalbum „Unite Resist“, das bereits Ende März 2022 veröffentlicht wurde. Es enthält 16 energiegeladene Tracks, die von Pete Steinkopf, einem der Gründer der Band The Bouncing Souls, produziert wurden. In den Songtexten verarbeiten die Musiker in der so typisch rebellischen Punk-Manier die menschlichen Erfahrungen in dieser verrückten Welt. Auch die Frage, warum alle Differenzen beiseitegeschoben werden müssen, um die angeblich unterdrückende Klasse zu bekämpfen, wird beleuchtet.

Alle Bandmitglieder beschränken sich auf verkürzte Formen ihrer Namen. So liest sich die Besetzung wie folgt: Wes (Gesang und Gitarre), Andy K (ebenfalls Gesang und Gitarre), Doug (Bass) und AJ am Schlagzeug. Letzterer erzählte dem amerikanischen „New Noise Magazine“ zu „Unite Resist“: „Wir lieben hochenergische Songs, die Spaß machen und von den Fans gut mitzusingen sind. Und wenn Songs dann auch noch Botschaften und Warnungen enthalten, was in der heutigen Gesellschaft so alles schiefläuft, umso besser! Zudem mögen wir lustige Songs ohne jegliche Aussagekraft. Spaß ist das absolut Wichtigste!“

Zweibrücker Band an zweiter Stelle

Die fünfköpfige Formation Crown Of Warfare aus Zweibrücken gehört schon fast zum festen Inventar im Erdgeschoss, hat sich seit jeher dem Genre Hardcore verschrieben und wird an zweiter Position spielen. Die Band Voice Of Brutality wiederum wildert in den Bereichen Deathcore und Metalcore und übernimmt am Samstag die Rolle des Anheizers. Alexander Wilkens (Gesang), Sascha Bixler (Gitarre), Markus Dengel (ebenfalls Gitarre), Bassist Elias Kurdder und Nico Schimmel hinterm Schlagzeug kommen aus Pirmasens beziehungsweise Trier und fühlen sich von den Bands Chelsea Grin, Carnifex, The Fall of Troy, Suicide Silence, Narziss, She Said Destroy und Whitechapel inspiriert und beeinflusst.

Info

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Karten gibt’s nur an der Abendkasse.