Auf der Autobahn 620 sind bei Saarbrücken am Mittwoch gegen 21.15 Uhr drei Autos zusammengestoßen. Zwei der Autos sind erheblich beschädigt worden, berichtet die Polizei. Der Unfall sei in Höhe der Anschlussstelle Saarbrücken-Schönbach passiert. Der mutmaßliche Unfallverursacher sei geflüchtet. Er wendete sein Auto auf dem Auffahrtsstreifen und fuhr entgegen der Fahrtrichtung zurück. Hinweise zu Marke oder Modell gibt es laut Polizei nicht. Aufgrund der Schäden an den beteiligten Fahrzeugen sei davon auszugehen, dass das flüchtige Auto einen erheblichen Frontschaden hat. Die Polizei Saarbrücken-Stadt bittet Zeugen wie Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0681 9321233 oder per Mail an PI-SB-Stadt@polizei.slpol.de zu melden.