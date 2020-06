Die Polizei vermeldet zwischen Freitag und Samstag drei Autoaufbrüche auf dem Eitersberg und in Niederauerbach. Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, wurde in der Gutentalstraße die Scheibe der Beifahrertür eines weißen Skoda Fabia eingeschlagen. Der oder die Täter entwendeten eine Umhängetasche, in der sich eine Flasche Wasser und ein Notizblock befanden. Schaden: etwa 500 Euro. Unweit davon – in der Exterstraße – wurde zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag 8 Uhr, die Scheibe der Fahrertür eines grauen Audi A3 eingeschlagen. Aus dem Wagen wurde ein I-Phone 7 entwendet, das auf dem Fahrersitz lag und dem Besitzer am Abend versehentlich aus der Hosentasche gerutscht war. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 500 Euro an, den Wert des Smartphones mit 250 Euro. In der gleichen Nacht wurde zwischen 20 und 7 Uhr auf dem Kissel in Niederauerbach an einem roten Renault Clio die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Entwendet wurden eine Damenhandtasche mit Geldbörse und Ausweisdokumenten sowie ein Schlüsselbund. Ein Nachbar fand die Tasche in der Nähe. Laut Polizei fehlten Schlüsselbund und Fahrzeugschlüssel. Schaden: rund 1000 Euro. Hinweise an die Polizei, Telefon 06332/9760.