Drei Autos, ein Anhänger und eine Gartenmauer wurden bei einem Unfall in Althornbach am Sonntagabend beschädigt. Ein Anfang-20-Jähriger fuhr mit seinem VW auf der Hauptstraße Richtung Zweibrücken, als er in einer Linkskurve auf nasser Straße die Kontrolle über sein Auto verlor. Er stieß gegen einen parkenden Peugeot, den er auf einen Auto-Anhänger schob, der wiederum gegen einen zweiten Peugeot in einer Hofeinfahrt stieß. Am Auto des Unfallverursachers und am ersten Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden – 10.000 Euro und 5.000 Euro. Der Anhänger (500 Euro Schaden) und der zweite Peugeot (1000 Euro Schaden) wurden nach ersten Erkenntnissen vergleichsweise gering, die Gartenmauer des Hauses an der Unfallstelle mäßig beschädigt. Der Unfallverursacher wurde nur leicht verletzt. Laut Polizei stand er unter Alkoholeinfluss. Gegen den jungen Mann wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.