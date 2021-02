Die Polizei hat am Dienstag drei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss im Stadtgebiet unterwegs waren. Gegen 17.10 Uhr wurde ein 34-Jähriger in der Landauer Straße kontrolliert, der laut Polizei augenscheinlich unter dem Einfluss verbotener Substanzen stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Gut dreieinhalb Stunden später hielten die Beamten in der Hochstraße am Kreuzberg einen 33-Jährigen an, der ähnliche Symptome zeigte. Einen Drogenvortest lehnte der Mann allerdings ab. Wenige Minuten später erwischte es einen 37-jährigen Autofahrer in der Ixheimer Straße. Ein Drogenvortest reagierte bei ihm positiv auf Amphetamin. Zudem war der Wagen des 37-Jährigen nicht zugelassen und nicht versichert, so dass ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wurde. Allen drei Autofahrern wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihnen droht eine Geldbuße von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.