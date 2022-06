Auf der Höhenstraße in Mörsbach, in Zweibrücken in der Homburger- und der Ringstraße sowie in Ixheim hat die Polizei am Montag, 13. Juni, zwischen Nachmittag und Nacht vier Fahrer wegen Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen. Ein 21-jähriger und ein 20-jähriger Autofahrer, ein 17-Jähriger auf einem E-Roller und der 30-jährige Fahrer eines Kleintransporters hätten „deutliche drogentypische Auffälligkeiten“ gezeigt. Beim Rollerfahrer wurde ein Gramm Marihuana gefunden. Allen vier Ertappten drohen Bußgelder, den drei Autofahrern zudem ein einmonatiges Fahrverbot.