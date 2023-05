Von Patrick Göbel

An diesem Freitag, 2. Juni, lädt der Neunkircher Zoo gemeinsam mit der Stadt zur „Dreamnight“. Zwischen 17 und 20 Uhr dürfen Kinder mit Behinderungen oder chronischer Krankheit mit ihren Eltern, Geschwistern oder Betreuern kostenlos in den Zoo. Nicht nur einen kostenfreien Eintritt, auch Blicke hinter die Kulissen des Zoos bekommt man am kommenden Freitag. So können die Kinder auch mit Tieren in Kontakt treten. Außerdem wird die Zoofalknerei eine Flugshow anbieten. Die Essensbuden haben ebenfalls geöffnet.

Eingeladen werden die Kinder über verschiedene Einrichtungen. Aber auch privat kann man sich unter der Nummer 06821 202417 oder per Mail an nicole.reif@neunkirchen.de anmelden. Der Neunkircher Zoo wird aufgrund der Veranstaltung am Freitag schon um 16 Uhr schließen.

Die Idee, Kindern mit chronischen Krankheiten oder Behinderungen ein besonderes Erlebnis in einem Zoo zu bieten, entstand 1996 im Zoo Rotterdam. Der Abend soll exklusiv den Kindern gewidmet sein, die den Zoo zu den üblichen Öffnungszeiten nicht oder nur schwer besuchen können. Aus dieser Idee wurde ein internationales Event. Mittlerweile nehmen über 350 Zoos in mehr als 40 Ländern an der Dreamnight teil. Der Neunkircher Zoo veranstaltet sie zum sechsten Mal.