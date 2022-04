Auf der Saarbrücker Flughafenstraße wurde am Dienstagabend ein Pferd bei einem Unfall tödlich verletzt. Das Tier ist laut Polizeibericht im Anhänger aufgeschreckt und habe mit den Hinterläufen auf den Boden geschlagen. Dieser brach unter der Wucht des Pferdes, das Pferd rutschte daraufhin auf den Asphalt und wurde durch die Fahrt mitgezogen. Der Halterin bemerkte das nach rund 250 Metern Strecke, weil sich das Stroh aus dem Hänger auf der Straße verteilte. Der Fahrer des Gespannes hielt sofort an. Das Pferd wurde jedoch so schwer verletzt, dass ein herbeigerufener Veterinär das Tier einschläfern musste. Die Straße wurde während des Einsatzes mehrere Stunden voll gesperrt.