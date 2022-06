Das Homburger Pharmazie- und Kosmetikunternehmen Dr. Theiss Naturwaren bleibt auch in den kommenden beiden Jahren Hauptsponsor des Fußball-Regionalligisten FC Homburg. Am Sonntag, 19. Juni, gab der Club die Verlängerung des Sponsorenvertrages bis 2024 bekannt. Damit könne der FC Homburg die kommende Regionalliga-Saison „auf dem Niveau des Vorjahres weiter planen“. Aufgrund der sportlichen Zielsetzungen des Vereins seien innerhalb des Gesamtbudgets strukturelle Veränderungen vorgenommen worden. Mehrausgaben im Spieleretat würden durch Einsparungen im Trainerbereich kompensiert. Die Ausgaben für den Jugendbereich und die Zweite Mannschaft blieben unverändert. Über die Höhe des Sponsorenbetrages wurde von beiden Partnern Vertraulichkeit vereinbart. Hans Gassert, der neue Vorsitzende des FC Homburg, zeigte sich insbesondere auch über die zweijährige Laufzeit erfreut. „Dies bietet uns, vor allem auch für die Spieler, eine langfristige Planungssicherheit. Solch eine langjährige Zusammenarbeit in dieser Art ist in der vierten Liga außergewöhnlich.“