„Frieher hann ma iwwer unser Babbe gelachd, wanner mol widder vun de Ludwichschul geredd had. ,Mensche die Peschdalozzischul?’ hammer dann gefroot unn e ,Eijo’ geheerd!“

Deshalb gibt es auch Gesprächsstoff, wenn das amtliche Formular der Landesregierung zur Impfung im Zweibrücker Landesimpfzentrum als Adresse nennt: „ehemalige Kaufhalle“ am Busbahnhof. Für diejenigen, die nicht ganz so alt sind wie die über 80-Jährigen, die zuerst an der Reihe sind, gibt es zusätzlich den Hinweis auf das kurzlebige City-Outlet: eine gute Kaufhaus-Absicht, die leider nicht den gewünschten Erfolg hatte.

Die meisten Einheimischen verbinden mit dem Gebäude noch immer die Kaufhalle, die im Januar 2004 dichtmachte. Manche, die inzwischen auch nicht mehr ganz jung sind, ergänzen: „Dord simmer immer Rolldrebb gefahr!“ Nach unten in die Lebensmittelabteilung und in den oberen Stock, „wo’s die halwe Hähncher gebb hadd!“

Mindestens genauso lebhaft wie die Erinnerungen an „Sinne Eck“. Sich an dem Textilhaus an der Ecke Fruchtmarktstraße/Maxstraße zu treffen, das gehörte zum Leben der Einheimischen über Jahrzehnte. Der Begriff „Sinne Eck“ hat bis heute Bestand. Als vis a vis so etwas wie ein kleiner Busbahnhof für die Stadtbusse entstand, da hieß es stets: „Mir fahre am Peterschitz ab!“ Da war das Uhrengeschäft der Namensgeber und nicht das gegenüberliegende Kaufhaus.

„De Exe“, das ist ein weiterer stehender Begriff. In der Soldatenstadt als Exerzierplatz angelegt, wurde der Exe in den Nachkriegsjahren zum Trümmerfeld, dann zum Veranstaltungsort, vor allem für den jährlichen Turnerjahrmarkt der VTZ. „In de Saarlandzeite“ diente er als günstiger Parkplatz für Kunden, die von dort in die Stadt strömten. Der Bau des Altersheim-Hochhauses auf dem Exe löste heftige Diskussionen in der Stadt aus. Heute ist der Exe zu einem wunderbaren und beliebten Spielgelände geworden und immer noch „unser Exe“, für jeden ein Begriff.

Gilt das nicht auch für „die Schließ“? Zwar ist damit die Schleuße am Schwarzbach, „am Briggelsche“, gemeint. Der Name war aber seit den Zeiten, als die „Bademeeschder“ Wilbois und Jupp Messerle hier wirkten, stets die einheimische Bezeichnung fürs Freibad nebenan gewesen. Ein guter Name, jeder weiß gleich Bescheid.

Sogar Hunde dienten in der Stadt zur Orientierung, wenn es darum ging, etwas zu erklären: „Weesche, do had doch immer der Hund mid dere blaue Zung gehuggd!“ Wer in der Fruchtmarktstraße am damaligen Musikhaus Grunder vorbeilief, blickte genau auf den Eingang des früheren Pelzhauses Korn – und da saß stets hechelnd der Chow-Chow. Ein anderer stadtbekannter Hund war der Airedale von Walter Meyer vom gleichnamigen Foto-Haus an der Alexanderskirche. Jeder in der Stadt kannte „im Meyer sei Hund“.

Ein Vierbeiner, von dem viele gehört, aber nie gesehen hatten, „war im Metzjer Eggeschwiller seiner“. Vater erwähnte ihn immer als Referenz für einen besonders großen Hund.

Eine lebendige Stadt wie Zweibrücken verändert sich ständig. Das Alte wird dabei nicht vergessen, es lebt in der Erinnerung fort, so wie die Kaufhalle.

Gewiss bleiben die Firmennamen „de Lanz“, heute John Deere, und „de Dingler“, der laufend seinen Namen ändert und zurzeit Tadano Demag heißt, noch lange geläufig; beides damals wie heute wichtige Betriebe mit vielen Arbeitsplätzen, trotz aller Veränderungen.