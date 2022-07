Sie liebt es, mit Menschen in Kontakt zu kommen und ist mit ihrem Mann gerne unterwegs. In ihrer neuen Wahlheimat Zweibrücken, wo sie seit fünf Jahren wohnt, fühlt sie sich pudelwohl. Sie muss es wissen, denn die 69-Jährige ist gebürtige Kölnerin. In welcher Stadt sie aber zwischendurch über 20 Jahre lang gelebt hat, in welcher Fernsehshow sie als Gast saß, und was ihr Gute-Laune-Geheimnis ist, erzählte sie der RHEINPFALZ in der Sommerredaktion am Montag.

„Diese kleine Mittelstadt ist wie eine Familie“, erzählt Dorothea Schneider und bestellt sich ein Bitter Lemon. Hier kenne jeder jeden, man kommt immer ins Gespräch – im Rosengarten, oder beim Dinner in Weiß, wo sie mit ihrem Mann Ende Juli hingeht.

Schneider hat ihren Mann auf Rhodos kennengelernt, „und daraus ist eine 38-jährige Ehe entstanden.“ Die besteht noch immer, auch wenn sie ihren Mann manchmal zu Veranstaltungen „mitschleppen muss“, erzählt sie lachend. „Aber wenn er mal da ist, will er meistens nicht mehr heim.“

Ihr Mann kommt aus Zweibrücken, sie aus Köln. Und das merkt man. Sie hat diese sprühend-energetische Art und lacht viel beim Reden. „Natürlich gibt’s Enttäuschungen im Leben, das gehört aber dazu zum Leben.“

Ihr Gute-Laune-Rezept bescheinigt sie der RHEINPFALZ gerne: „Einfach positiv denken und sagen: So, wie es ist, ist’s schön.“ Und: „Man sollte das Kind in sich nie ganz begraben.“ Deshalb freute sie sich auch wie ein Kind, als sie vor ein paar Wochen im Publikum bei der Fernsehsendung „Bares für Rares“ saßen. Drei Tage lang wurde im Schloss Drachenburg in Königswinter aufgezeichnet. „Das war einfach toll, das zu erleben, und diese Expertisen zu sehen“, gerät sie ins Schwärmen.

„Was wir nicht erwartet hatten: dass da so viele Menschen da waren. Das war wie ein Volksfest.“ Immer wieder wurde neu angefangen, wenn es etwa Versprecher gab. Nach dieser Erfahrung zog es die beiden noch für einen Kurzurlaub für ein paar Tage in Dorothea Schneiders Geburtsstadt Köln. Verbindet sie noch was mit der Karnevalsstadt? „Die Verwandtschaft, und meine Freundinnen“, meint sie. Sonst fühlt sie sich wie eine Zweibrückerin. Dort hat sie übrigens als Sekretärin bei der Volksbank gearbeitet.

Bevor sie ihr Stadtglück in Zweibrücken fanden, lebten sie und ihr Mann 21 Jahre lang in Oranienburg (bei Brandenburg). Das reiselustige Ehepaar wollte mal was Neues ausprobieren, und zudem erforderte das der Beruf ihres Mannes. Dort hat es ihnen aber nicht so gut gefallen – die Stadt ist „sehr anonym, in Zweibrücken fühle ich mich viel wohler“.

Die RHEINPFALZ liest sie auch – „ich kriege dadurch alle Infos, die ich brauche“. Brauchen sie und ihr Mann demnächst eigentlich mal wieder einen Urlaub? Das Ja kommt prompt. „Wir wissen aber noch nicht genau, wohin. Vielleicht nach Holland, Mallorca oder Griechenland. Aber jetzt machen wir erst mal das Dinner in Weiß.“