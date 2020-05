Das für 21. bis 23. August geplante Fest zum 750. Geburtstag der Gemeinde Wallhalben wird auf 2021 verschoben, sagte Bürgermeisterin Christine Burkhard der RHEINPFALZ. Seit Dezember hatte sich ein Festkomitee um die Jubiläumsfeier gekümmert. Dies wurde mit Ausbruch der Corona-Pandemie immer schwieriger, da die Mitglieder sich nicht treffen konnten. Geplant waren am 21. August ein historischer Festakt im Festzelt auf dem Dorfplatz, am 22. August ein musikalischer Abend und am 23. August ein feierlicher Gottesdienst mit Frühschoppen sowie ein Festumzug zur Dorfgeschichte. „Diesen Festrahmen wollen wir nun 2021 umsetzen, denn ausfallen soll unser Jubiläum nicht“, beteuert Burkhard.