Am Samstag, 13. Juli, feiert Bechhofen sein jährliches Dorffest. Da es dem veranstaltenden Verkehrsverein nicht gelungen ist, ausreichend Helfer für ein ganzes Dorffestwochenende zu gewinnen, beschränkt man sich in diesem Jahr auf nur einen Tag.

Dennoch wird an diesem Tag einiges geboten. Ab 14 Uhr gibt es unter der musikalischen Begleitung der Gebrüder Klahm Kaffee und Kuchen. Um 17 Uhr folgt der Fassbieranstich, wie die Veranstalter mitteilen. Ab 20 Uhr gibt es Musik mit den beliebten B-Town Boogie Boys, die wie die Gebrüder Klahm aus dem Dorf kommen. Kleine Gäste können auf der Hüpfburg Spaß haben. Zu essen gibt es Bechhower Ring, Schwenker, rote und weiße Würste, Currywurst, Pommes Frites sowie fünf verschiedene Flammkuchen – drei davon vegetarisch. Auch Pfalz- und Dorfplatzburger stehen auf dem Speiseplan. Der Bechhower Ring ist eine Art dickere weiße Bratwurst in Form eines kleinen Ringels Lyoner. Der Pfalzburger ist eine Scheibe Saumagen mit etwas Senf und saurem Krautsalat in einem Laugenbun. Der Dorfplatzburger wiederum ist eine Bulette, in die Käse schon eingemischt ist – mit Ketchup, Senf, Zwiebeln und saurer Gurke.