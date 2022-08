Das Biedershauser Dorffest auf dem Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus beginnt am Samstagabend um 19 Uhr. Die Ortsgemeinde und der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr servieren Speisen und Getränke. Es gibt selbstgemachte Flammkuchen, Pizza und Gegrilltes. Am Sonntag wird ab 11 Uhr gefeiert. Auf den Tisch kommt am 14. August Rollbraten vom Grill mit Pommes. Für Kinder steht eine Hüpfburg bereit.