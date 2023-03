Zwei Schülergruppen des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums haben beim „Planspiel Börse“ der Sparkasse Südwestpfalz Plätze unter den fünf Besten in der Depotwertung belegt. Das Team „Casanostra“ erreichte mit seinen Anlageentscheidungen das zweitbeste Ergebnis, die „Hellsten Brote“ belegten Platz vier. Es galt ein virtuelles Startkapital binnen zwölf Wochen durch geschicktes Handeln an der Börse zu vermehren. Als Belohnung erhielten die beiden Teams Geldpreise in Höhe von 350 beziehungsweise 250 Euro.