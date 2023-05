Am Freitagnachmittag hat sich ein Verkehrsunfall im Turbokreisel in der Nähe des Fashion Outlet Zweibrücken ereignet. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 43-Jährige mit ihrem Ford-C-Max beim Einbiegen in den Kreisverkehr einer 80-Jährigen die Vorfahrt genommen. Es kam zum Unfall. Die ältere Frau, die in einem Auto desselben Typs saß, bog in die angrenzende L700 an den Straßenrand, um den Verkehrsunfall polizeilich zu melden und die Kontaktdaten mit der 43-Jährigen auszutauschen. Letztere folgte ihr und prallte dabei erneut gegen das bremsende Auto der 80-Jährigen. An beiden Wagen entstand jeweils 3000 Euro Sachschaden. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.