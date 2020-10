Die für dieses Wochenende geplanten Auftritte von Ingo Appelt und „die feisten“ in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen sind abgesagt. Damit reagiert die Neunkircher Kulturgesellschaft auf die aktuellen Infektionsentwicklungen in der Corona-Krise und greift die Empfehlungen des Bundes auf, bei entsprechender Inzidenzzahl – im Landkreis Neunkirchen bei 93,1 pro 100 000 Einwohner (Stand 15. Oktober, 18 Uhr) gegeben – den Besuch der Veranstaltungen auf 100 Personen zu begrenzen. Damit können die beiden geplanten Doppelveranstaltungen aber nicht durchgeführt werden. Ingo Appelt hätte am Sonntag um 17 und 20 Uhr auftreten sollen, „die feisten“ hätten am Samstag um 18 Uhr 21 Uhr auf der Bühne gestanden.

Trotz des guten Hygiene- und Sicherheitskonzepts der Gebläsehalle hatten die Kulturgesellschaft zuletzt zahlreiche Anrufe und Mails potenzieller Gäste erreicht, die die große Verunsicherung der Menschen deutlich macht. „Die Sicherheit unserer Besucher, unserer Künstler und unseres Personals steht in der aktuellen Situation eindeutig im Vordergrund. Hier wollten wir nicht länger abwarten, auch wenn eine finale rechtliche Regelung noch aussteht“, sagt der Geschäftsführer der Neunkircher Kulturgesellschaft, Markus Müller. Die Absage wurde durch den Geschäftsführer veranlasst und entschieden und im Vorfeld mit dem Oberbürgermeister Jörg Aumann, dem Aufsichtsratsvorsitzenden Jürgen Fried und Landrat Sören Meng besprochen.

Der Auftritt von Ingo Appelt wird am Sonntag, 9. Mai 2021, nachgeholt. Der Nachholtermin für „die feisten“ wird in Kürze bekannt gegeben. Bereits gekaufte Tickets behalten vorerst ihre Gültigkeit oder können – sobald die Ticketrückgabe organisiert ist – dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Über Auswirkungen für kommende Veranstaltungen informiert die Kulturgesellschaft in der nächsten Woche.