Offene Flammen schlugen am Donnerstagmorgen, 24. Juni, aus dem Dachstuhl eines Wohnhauses in der Mainzer Straße in Homburg. Gegen 6.30 Uhr rückte die Feuerwehr zum Einsatz aus. Rund um den Schornstein brannte die Dachdämmung bis in den Dachstuhl hinein. Die Feuerwehr ging sowohl über das Treppenhaus als auch über die Drehleiter von außen gegen die Flammen vor. Laut Volker Kern, stellvertretender Löschbezirksführer, war zunächst vermutet worden, „dass ein Blitzeinschlag den Brand ausgelöst hat. Doch um diese Zeit gab es kein Gewitter mehr, daher bezweifele ich das. Die Ursache ist derzeit noch unklar.“ Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. An diesem Donnerstag war die Homburger Feuerwehr bereits seit 4 Uhr morgens im Einsatz. Nachdem sie mit mehreren vollgelaufenen Kellern zu tun hatte, bildete der Brand in der Mainzer Straße den Abschluss einer einsatzreichen Nacht.