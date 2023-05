Gefälschte 50- und 100-Dollarnoten im Wert von rund 15 Millionen US-Dollar stellten Beamten des Landeskriminalamtes im Januar 1993 in der Wohnung eines 62-jährigen Handelsvertreters in Pirmasens sicher. Es war einer der größten „Blüten“-Coups in der Geschichte der Bundesrepublik.

Ohne die Strompreisbremse hätte die Energiekrise dem Niedersimter Westwallmuseum den Garaus gemacht. Fortschritte macht hingegen die inhaltliche Neukonzeption. Aber es fehlt an Geld.

Wegen der Automatensprengung in Hornbach wird es an einigen Standorten der Sparkasse eine Zeit lang nicht mehr möglich sein, Geld abzuheben oder einzuzahlen. Betroffen sind mehrere Standorte im Landkreis.

Sie sollte die Zeugin sein, die Licht ins Dunkel eines Prozesses bringt, bei dem es um Schläge mit einem Baseballschläger und Eifersucht als mögliches Tatmotiv geht. Doch so richtig hell wurde es vor dem Zweibrücker Landgericht nicht.

Kein Wort Deutsch sprach er, als er 2015 hier ankam. Heute ist der gebürtige Syrer längst in Zweibrücken angekommen, hat die deutsche Staatsbürgerschaft, eine Arbeitsstelle und ist voll integriert.

Eine Frau traute sich am Dienstag ins Wasser, den anderen war’s noch zu kalt. Wie dem auch sei, das Zweibrücker Freibad hat wieder geöffnet, jetzt sogar noch jeweils eine Stunde länger am Abend.

Ihr Arbeitsgerät ist ein Stempelkissen: Ruth Lang aus Riedelberg stempelt Pilgerpässe ab. Und hat dabei manch interessante Begegnung.

Fast jeder zehnte südwestpfälzische Landwirt wirtschaftet inzwischen nach Bio-Kriterien. Eine Kaufzurückhaltung der Kunden in puncto Bio ist bei hiesigen Betrieben nicht zu spüren. Allerdings ein Preisverfall beim Getreide.

Das Mittelalterliche Burgfest in Merzalben begeisterte am Wochenende die Besucher. Aber die großartige Kulisse der historischen Staufferburg wurde nur halbwegs genutzt. Und die Veranstalter selbst hätten sich mehr Besucher gewünscht