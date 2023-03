Ein Mann aus der Südwestpfalz ist von einem dreisten Betrügen übers Ohr gehauen worden. Über ein bekanntes Onlineportal verkauften der Mann sein Auto, 22.000 Euro waren als Verkaufspreis ausgemacht. Der Käufer, zu dem sowohl Mail- als auch telefonischer Kontakt bestand, übersandte per Mail einen Überweisungsbeleg, einen Kaufvertrag, ein Ausweisfoto und eine Gewerbeanmeldung. Am vergangenen Wochenende erschienen zwei „Abholer“, die den Wagen auf einen Hänger verluden und abtransportierten. Nachdem bis Mittwoch der Verkäufer noch kein Geld hatte, rief er den Käufer an, der am Telefon zugab, dass alle Unterlagen gefälscht waren und er den Wagen bereits für 10.000 Euro weiterverkauft habe. Eine Strafanzeige wegen Betrugs wurde eingeleitet.