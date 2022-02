Auch wenn die üblichen Faschingsveranstaltungen abgesagt wurden: In Zweibrücken wird es einen Faschingsumzug geben – 30 Kilometer durch die Stadt und einige Vororte, mit einem Abstecher nach Contwig.

Die Zweibrücker Fasenachts-Freunde veranstalten am Sonntag, 27. Februar, eine närrische Rundfahrt durch Zweibrücken. Los geht es um 13.11 Uhr. Die Teilnehmer fahren als geschlossene Kolonne durch die Stadt. Wurfmaterial und Getränke wird es keine geben. „Der Termin wurde bewusst auf den Sonntag gelegt. Dadurch haben mehr Leute die Möglichkeit, sich die Rundfahrt anzusehen oder sogar selbst daran teilzunehmen. Außerdem ist sonntags vergleichsweise weniger Verkehr auf den Zweibrücker Straßen“, teilte der Verein mit.

Weiter heißt es in der Ankündigung: „Wir freuen uns auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer am Straßenrand, in Vorgärten, auf Balkonen und an Fenstern. Gleichzeitig appellieren wir an die Bevölkerung, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten. Die Fahrtstrecke ist 30 Kilometer lang, da gibt es keinen Grund sich an einer Stelle geballt zu versammeln. Es sollte für jeden ein geeigneter Platz mit Abstand zum Nachbar oder zur Nachbarin zur Verfügung stehen.“

Wo die Fahrzeuge vorbeikommen

Die Fahrt startet in Ernstweiler, führt über Bubenhausen und Ixheim nach Mittelbach, Hengstbach und Rimschweiler. Dann zurück nach Ixheim und über das Wohngebiet „Im Tempel“ in die Canada-Siedlung und auf den Fasanerieberg. Über die Landauer Straße geht es nach Niederauerbach mit einem Abstecher nach Contwig. Anschließend wird noch eine Runde durch die Zweibrücker Innenstadt gedreht, bevor sich die Rundfahrt auflöst.

„Wer spontan noch teilnehmen möchte, kann diese gerne machen“, kündigt der Verein an. Anmelden kann man sich per E-Mail an info.zff-zw@gmx.de. Fußgruppen können nicht teilnehmen, aber alle zugelassenen Fahrzeuge: Quads, Traktoren, Autos, Motorräder und Lastwagen. „Die Fahrzeuge sollten natürlich etwas fastnachtlich geschmückt und dekoriert sein oder irgendein Motto oder eine Persiflage darstellen“, bittet der Verein.