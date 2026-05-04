Unser Kolumnist befasst sich mit Dingen zwischen Himmel und Erde, die sich nicht erklären lassen. Spukt der längst verstorbene Verwandte oder nur die Erinnerung?

Es gebt meh Dinger zwische Himmel un Erd, wie eier Schulweisheit sich drääme losst, saat de Hamlet; nadierlich net in Pälzer Mundart, sonnern in guudem Shakespeare-Englisch. Egal, er hat Recht. Es begeeschne uns andauernd Sache, die mer mit unsrer Schulweisheit net erkläre kann. Na aller, mit dem, was uns die Lehrer beigebrung hann, komme mer sowieso net weit. Allerdings gehört de Hamlet mit seim schlaue Satz dezu, un dodemit beißt sich die Katz mol widder in de Schwanz.

Mer kanns in jeder klare Nacht erlebe, wammer will. Lee enfach de Kopp in de Nacke un guck enuff in de Sternehimmel. Was de do siehch, is net se begreife: Unser Universum is so groß un weit un alt, dass es unser Hernkaschde gar net fasse kann. Mit annere Worde: In jedem Moment simmer vun Wunner umzingelt. Desentweje brauche mir die Relischion un de Glaube, um in dere unbegreifliche Welt einischermaße serecht se komme. Des hat de Martin Walser gemennt, wie er gesaat hat: Ganz egal, ob’s de liebe Gott gebt odder net, ich brauch ne.

Alles hängt mi’m Hamlet zamme

Abber ich muss gar net ins Weltall gucke, um de Shakespeare se vestehe. Ich wohn in em Haus aus de Gründerzeit, Baujahr 1890. Mei Urgroßvadder Hermann hat’s 1922 kaaf, wie er in Rende gang is. Er war Berschmann in de Grub Melin in Sulzbach un Rosezüchder gewest, desweje des Haus in de Näh vum Rosegaade. In meiner Wohnung in de Beletage is de Hermann 1940 gestorb un im allerselbe Johr ah sei Fraa, mei Urgroßmudder Anna, drei Johr vor meiner Geburt. Ah mei Muddi un mei Vadder, mei Oba Karlemann un mei Oma Gretche sinn do in der Wohnung gestorb, des war frieher so üblich. Heit schafft mer die Alde dabber noch fort ins Heim odder ins Krankehaus.

Weshalb vezähl ich eich des? Weil alles mi’m Hamlet zammehängt. In meim Haus, wo so viel Seele zum Himmel gefloo sinn, gebt’s immer widder Sache, die iwwer mei Menschevestand gehe. Mei Urgroßvadder Hermann zum Beispiel meld sich ab un zu bei mir, vor allem, wann ich in seim Lieblingssessel hock un die Aue zumach. Dann is er plötzlich nebe mer un klobbt mer uf die Schulder. Odder er spielt mer e Streich, der alde Gauner. Vor e paar Monat is mei Lesebrill spurlos veschwunn, un ich hab mer halt e neije kaaf. Geschder reim ich ganz owwe uff meim Biecherschrank uff, wo de nur mit de Leeder hinkommsch. Un was leit do: mei Brill. Wie ich noch iwwerlee, wie um alles in de Welt die dort hinkommt, hör ich hinner mir enner leis lache. Ich dreh mich dabber um un wär beinächschd vun de Leeder gesterzt. Kenner se siehn. Abber ich weeß Bescheid: Des war nimmand annerschder wie de Hermann, der die Brill vesteckelt hat. Odder de Hamlet.