E Freind hat mer vor Woche e großie Freid gemacht un is seither e besunnersch guder Freind. Er hat ebbes gefunn un soford an mich gedenkt: e Sammelalbum „Mit Karl May auf Reisen und Abenteuern“. Ich hab e Blick uff des Titelbild mit dem Indianerkopp mit de Feddere in de Hoor geworf un glei Bescheid gewisst.

Acht Johr war ich alt, wie ich selbert die bunde Bildcher gesammelt un in mei eischenes Album geklebt hab. Genau gesaat, waren’s zwee Albe, de erschde un de zwedde Band. Ich erinner mich, als wär’s geschder gewest. Im Lade vum Fritz Langhauser hat’s die Sammelbilder gebb, entwedder zu de Zigaredde, die ich fer mei Vadder kaaf hab, odder zu de Päckcher mit Vanillezucker, die mei Muddie zum Backe gebraucht hat. Fer mich war des egal, ob Tuwak- odder Zuckerbildcher; es ware die gleiche Serie, sie hann bloß veschieden geroch: entwedder bidder nohm Tuwak odder sieß noh Vanill.

Irschendwann späder sinn die Albe samt Bilder veschwunn, vielleicht zu jingere Buwe in de Vewannschaft, weil ich in em Alder war, wo mich ebbes anneres meh indressiert hat. Jetz bin ich in em Alder, wo’s mich widder indressiert un’s mer leed duud, dass ich denne alde Krom net uffgehob hab. Awwer Gott sei Dank gebt’s jo gude Freinde, die an mich denke, wann se uff so ebbes stoße.

Ich will ehrlich sinn: Ich such noh de Sammelbilder aus meiner Kindheit schunn seit Johre uff de Flohmärkt. Mit Erfolsch: Ich hab dort „Conny Pünneges abenteuerliche Reise“ iwwer Südamerika entdeckt, un vor korzem ah „Jürgen Hansen erlebt den schwarzen Erdteil“, beides mit de Sammelbilder, die’s beim Langhauser zu de Sanella gebb hat. Mei liewwer Schollie, fer des Geld, des ich jetzat fe die alde Schinke ausgebb hab, hätt ich e ganzie Kischd Magarine kaafe kenne.

Jetzat sitz ich am Schreibdisch, blädder in dem Karl-May-Album un fiel mich, als hätt ich widder mei korze Ledderhose an un Knieschdrimp. Ich kenn all die Bilder ausewensisch. Mit Winnetou Band eins geht’s los, un ich treff se all, die Freinde aus de Biecher, de Sam Hawkins, de Intschu Tschuna un wie se all heeße. Un die Zeitreis geht als weider. Ich sitz mi’m Peder, Kallu un Fred im Treppehaus am owwerschde Gangefenschder, mir fachsimple un vezähle, tausche Doppelde un sinn glicklisch. So glicklisch wie jetzat ich mit dem Album, des zu mir serick gefunn hat. Ei kennt’s dann net sinn, dass des do tatsächlich desselbe Album is, des frieher mol mir geheert hat? Ei ich glaab ich heer jetzat besser uff, klabb die Bildcher dabber zu un vesuch, widder normal se werre.

Ps: Wann enner vun eich ah mei besunndersch guder Freind werre will: Mir fehlt noch de zwedde Band.