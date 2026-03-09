Wegen des Fehlverhaltens einiger Soldaten sind die Zweibrücker Fallschirmjäger in die Kritik geraten. Unser Kolumnist plädiert für einen fairen Umgang mit der Bundeswehr.

Ach Gott, unser arme Soldade! Bevor ich weiderschreib, wesweje se so arm dran sinn, will ich erschd klarstelle, dass ich selbert nie die Uniform angehat hab. Net weil ich in meine junge Johre e Geeschner vun de Wehrpflicht gewest bin, sonnern weil se mich net gewollt hat, die Bundeswehr, domols in de erschde Johre. Es hat noch net genunk Bedde in de Kaserne gebb, un so hat mer ausgelost, wer dran war un wer net. Ich war’s net. Aller, desentweje war ich ne net bös un hab glei mi’m Studiere anfange kenne.

Heit duun se mer leed, unser Soldade, weil alle Welt uff ne rumhackt, un des hann se net vedient. Aller, do hat’s schunn e paar böse Knallköpp gebb, denne sollt mer schunn de Arsch vesohle un se dann heemschicke. Abber losse doch bidde die Kerch im Dorf, beziehungsweis die Kasern in de Garnison! Mir hann schließlich e militärischie Tradition, die sich siehe losse kann un dorch e paar iwwerzwerche Falschirmbube net in Frach gestellt werd, gell? Vor iwwer 250 Johr hat unser Herzoch Krischan sei Reschiment Royal Deux Ponts gegrind, des dann 1781 de Bridde in Yorktown die Hammelbeen langgezoo hat. Do dran werre sich die Amis in dem Summer erinnere, wann se es 250. Jubiläum vun ihrer Verfassung feiere. Mir Zweebricker feiere dann in Yorktown mit, un des net se knapp. Un ich bin debei, was wedde mer.

Immer freindliches, faschd familiäres Vehältnis

Schbäder waren’s die Schwolleschee un die Zwee’ezwansischer, die midde in de Stadt ihr Kaserne gehat un uff’m Kleene Exe exerziert hann. Nochemol schbäder sinn se ins Kaserneland in de Oselbach umgezoo, in die Weiß un di Rood Kasern, un jetzat sinn’s nächschd 70 Johr her, dass die Bundeswehr erschd uff’m Kreizbersch un dann in Auerbach ingezoo is. Trotz de Soldade is Zweebricke nie e Frontstadt odder Feschdung gewest, mir Zweebricker kee Grenzer odder Landsknechde. Es Vehältnis zwische Bürscher un Militär war immer freindlich, faschd familiär. Wie mir nohm Kriesch Vier-Garnisone-Stadt ware un sich in unsre Stroße die alliierde Soldade un unsere gegrießt hann, do hann mir gesaat „Unser Amis“ un „unser Franzose“; des is erschd e paar Jährcher her. Im Rathaus hat sich die „Klenne Nato“ getroff un mi’m OB palavert.

Mir Zweebricker selbert ware un sinn kee Kommissköpp, sonnern schunn immer Freinde un Gaschdgeber vun unsere Soldade gewest, un so soll’s bleibe. Un fer de militärische Beistand vor 245 Johr driwwe in Yorktown hammer e friedlichie Spielart gefunn: Mir sinn Städtpartner worr. Un wie gesaat, im Summer werd gefeiert. Aller, ihr Leit, gehe mit unsere Soldade friedlich un fair um, simmer froh, dass mer se noch immer in unsrer Stadt hann, un hacke mer net dauernd uff ne rum. Inverstann?