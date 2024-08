Zweibrücken ist jetzt schon eine grüne Stadt. Aber da geht noch mehr, findet RHEINPFALZ-Kolumnist Wolfgang Ohler – und er erinnert an einige Plätze in der Stadt, an denen früher alles Mögliche gewachsen ist und geblüht hat.

So so, de Stadtrat hat beschloss, dass es bei uns mehr Grienfläche gebbe soll, un es Bauamt muss sich jetzat Gedanke mache. Aller, do denke mol feschd noh! Mer muss allerdings zugebbe,