An zwei Dingen kann man einen ordentlichen Menschen erkennen: an sauber geputzten Schuhen und am geraden Scheitel, habe der Vater unseres Kolumnisten Wolfgang Ohler stets betont. Was als Kind für ihn eine ziemliche Tortur bedeutete.

De Frisörinnungsmeeschder hat sich neilich do in de Zeidung beschwert, die Leit dääde sich nimmie so oft die Hoor schneide losse, desweje dääd’s