Ich sitz mol widder an meim Mundartbeitraach un mach mer so mei Gedanke. Ich hock dort, wo ich als die beschde Gedanke hab: uff unsem Balkong. Es is Sundaamorje, die Sunn scheint, wie se des seit e paar Woche macht, un de Gaade werd vun Daa zu Daa bunder. De Mai is halt de schenschde Monad im Johr. Jo, ich weeß, es is eischentlich noch April, awwer die Wedderleit saan all, mir wäre weje de Klimaerwärmung guud verzeh Daa frieher draan. Do missde ah die Maikäwwer schunn im April komme, iwwerlee ich. Awwer die mache sich in de ledschde Johre sowieso arisch rar, wann ich do an frieher denk. Vielleicht sollt ich mol was iwwer die Maikäwwer schreibe?

Mit de Welt sefriede – trotz Corona

Ich guck nunner in mei Gärdche un bin mit de Welt sefriede. Trotz Corona! Alla, heit fallt widder die Kerch aus, awwer nächschde Monat wolle se losleje. Dann missde die Kerche proppevoll sinn, wann all die eningehe, die driwwer lamendiere, dass jetzat kee Goddesdienschd is. Wennischdens die Glocke vun de kadolisch Kech fange grad an se laide, warum eischendlich net ah die prodeschdandische? So e Glockegelaid is doch ah e Art Gebet, un des brauche mer in schwere Zeide. Schunn de Dietrich Bonhoeffer hat gemennt: „Unter Gottes Segen wird das Leben gesund und fest.“

Do hann die Glocke vun Heilisch Kreuz Tradition. In de Bombenacht vum 14. März 1945 is de Turm, uff dem se gehonk hann, so stark beschädischt worr, dass mer die Glocke nimmie laide gekennt hat. Un dann hann se in de Silveschdernacht doch wie dorch e Wunner gelaid. Drei Lauser vun de kadolisch Juchend hann sich heemlich uff de Turm geschlich un alle Zweebricker e Geschenk zum neije Johr un e bissje Hoffnung fer die Zukunft gemacht.

Alla, ich will net unnerschlaan, dass die Kercheglocke minanner owends um halwer Acht gemeinsam fer uns all laide. Awwer des hör ich net, weil ich do drin vorm Fernseher beim Exdra-Sonder-Spezial-Corona-Report hock, de Virus-Fee zuhör, wie se die Corona-Loddozahle vorlest un mich free, dass ich net debei bin.

Awwer jetzat sitz ich uff'm Balkong un mach mer so mei Gedanke. Do kommt unser Hundche, es Romi, die Trepp hoch, guckt mich an un wedelt mi'm Schwanz. Des soll heeße: Was machsche dann, mei liebes Herrche? Ei ich schreib an meiner Glosse fer die RHEINPFALZ. Es schiddelt de Kopp un knurrt. Hasche nix Besseres se duun, will mei Hundche domit saan, schreib doch mol widder e Buch. Hab ich vor, saa ich, un zwar e Buch mit de hunnerd beschde Mundartglosse aus de ledschde zeh Johr. Do krie ich e Blick voller Veachdung zugeworf, un's liebe Hundche veschwind im Haus.