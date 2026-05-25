In seiner Mundart-Kolumne greift unser Autor Wolfgang Ohler immer wieder Erinnerungen und Besonderheiten auf.

Wer vun eich weeß dann noch, was e Flipper is? Aller, denne Delphin aus dere Fernsehserie aus de 60er Johre hab ich jetzat net gemennt. Die hab ich domols zwar geguckt, abber arisch bleed gefunn: e Fisch, der net bloß schwimme kann, sonnern ah Schach spiele un Kreizworträtsel löse, nee, des glaab, wer die Hosse mit de Beißzang anzieht. Ich menn ebbes ganz anneres: die Pinball-Machine, wie die Amis dezu gesaat hann, un die hann denne Flipper immerhin erfunn.

Des war also e Spielautomat, wo de die Pinballs, klenne silberne Kuchele abschieße gekennt hasch, um se dann iwwer de Parkour mit dausend blinkende Lichdelcher und Glöckcher se ballere, bis se dann doch em Enn im Schlitz veshwunn sinn, hasche nix mache könne.

Unser Flipperlokal war in de Lammstroß iwwerm Herzochkeller. Dort hammer stunnelang geflippert, bis die Finger geblut hann. Es war e richdischie Sucht, abber scheen. Am Nohmidda so um die Viere, wann die Hausaufgabe gemacht ware odder ah net, hammer uns dort getroff, de Holger, de Hansi, de Wulf un ich, un hann losgeleet wie die Feierwehr. Zwischedorch als emol e Cola getrunk, um net se vedorschde, bis unser Geld all war. Un in de Musikbox hat derweil de Elvis gesung un de Buddy Holly, die Everly Brothers un de Fats Domino. Net se vegesse The Who mit unsrer Hymne „Pinball Wizard“. Die Pinball-Kneip, des war unser Paradies.

Nix wie hin!

Aller, werre ihr jetzat denke, is alles lang her un kommt nie widder. Falsch! Ich hab’s beim SR Zwee, em Saarbricker Kuldurradio gehört un meine Ohre net getraut: In Neinkerje gebts e Flipper Museum! Net geloo: e Museum mit Sticker hunnert alde Flipperautomade, wo jeder sich ausdobe kann, wie er Luschd un Laune hat, jedes dridde Wocheend im Monat. Aller, hab ich mer gesaat, net lang gefackelt, nix wie hin!

Was soll ich eich saan, es war e Wucht. In enner duschdere Hall hann sich e Haufe Flipperfans, Männlein un Weiblein in jedem Alder, an de Automade ausgedobt, es hat geflackert un gebimmlt, geknallt, geklingelt, geschebbert un gerumst, un ich middedrin. Manche vun denne Maschine hab ich gekennt aus meiner Juchendzeit. Es war wie frieher, na ja, faschd. Die Freinde hann halt gefehlt, un ich war de Äldschde weit un breit, de Pinball Wizard old school. Ich hab e Cola gepitscht un mich iwwer die Musik gefreet: Sie hann tatsächlich Rock“n“Roll aus de 50er un 60er Johre gespielt.

Un ich hab mer gedenkt: Grad alles kann zum Mythos werre, hat schunn de Roland Barthes gewisst, un des war e französischer Philosoph, also kee Dummer. Mer muss bloß ald genunk werre, um des immer widder se erlebe. So wie ich an de Pinball-Machine.