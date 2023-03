Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

De Paul war noch net rischdisch die Dier erin, do hat er schunn gescholl wie e Rohrspatz: Stimmt des, was do in de Rheinpalz gestann hat, Bruno: Es Bier soll um e Driddel deierer werre! Ei is dann die ganz Welt