Isabell Theisohn hat am Wochenende bei den 54. deutschen Meisterschaften der Masters über kurze Strecken Gold mit der 4x100-Meter-Freistilstaffel gewonnen. Die Zweibrückerin schwamm in Dresden mit der Staffel der SSG Saar Max Ritter auf Rang eins.

Im Schwimmsportkomplex Freiberger Platz in Dresden traten bei der Masters-DM, also der Titelkämpfe der über 20-Jährigen, 987 Sportler aus ganz Deutschland an. Auf der 50-Meter-Bahn gab es 3099 Einzel- und 544 Staffel-Starts. Zu den 14 aktiven Sportlern der Schwimm-Start-Gemeinschaft (SSG) Saar-Max-Ritter gehörte auch die Zweibrückerin Isabell Theisohn. Die Saarschwimmer heimsten bei 33 Einzelstarts und 16 Staffel-Starts 21 Medaillen ein.

Im Saar-Team vertrat Isabell Theisohn ihren Heimverein Wassersportfreunde Zweibrücken prima. Am besten schnitt sie in der Staffel über 4x100 Meter Freistil der Frauen ab. Zusammen mit ihren Teamkolleginnen Beate Kern, Kristina Beinhauer und Katharina Wollny schnappte sie sich in der Altersklasse 160 bis 199 Jahre in einer Zeit von 5:00,55 Minuten Titel und Goldmedaille. In der Mixed-Staffel 4x100 Meter Lagen schwamm Theisohn die 100 Meter Brust und landete auf Platz sieben. In der Lagen-Mixed-Staffel über die kürzere Strecke 4x50 Meter bewältigte sie ebenfalls die Bruststrecke und landete auf Platz 14. Rang acht erreichte sie im Freistil mit der 4x50 Meter Mixed-Staffel.

Bei ihren Einzelstarts verbuchte Theisohn zudem Platz 16 über 100 Meter Brust, Platz 28 über 50 Meter Brust, Platz 17 über 100 Meter Rücken in 1:25,40 Minute und Platz 18 über 50 Meter Rücken in 38,59 Sekunden – die beiden Rückendistanzen in jeweils neuer persönlicher Bestzeit.