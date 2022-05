Der Nachwuchs des KV Dellfeld hat sich mit seinem gemischten U14-Team beim Jugend-Mannschaftschampionat der Deutschen Classic-Kegler-Union in Weinheim mit dem Gewinn der Silbermedaille erfolgreich in Szene gesetzt.

Im Teamwettbewerb der Altersklasse U14 am Freitagtrat in diesem Jahr die Dellfelder Jugendmannschaft als Vertreter des Landesverbandes Rheinhessen-Pfalz bei den deutschem Meisterschaften an. In der aus mehreren Verein zusammengemischten Mannschaft spielten Maurice Dufour vom KV Dellfeld sowie die Gastspieler Luca Kelly (TSG Haßloch), Jason Leixner (KV Brücken), Jamie-Lee Kolb (KSC Pirmasens) und Ersatzspieler Johannes Schulte (KG Heltersberg).

Auf den schwierigen Bahnen konnten alle Spieler die Erwartungen erfüllen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, aus der Luca Kelly mit 429 Kegeln herausragte, wurde der Vizemeistertitel hinter Goldmedaillengewinner KV Plankstadt (1575:1537), aber souverän vor dem Drittplatzierten Hemsbach (1538) gefeiert. Es war der bisher größte Erfolg einer Dellfelder Jugendmannschaft auf nationaler Ebene.

Raquet im Einzel mit Bestleistung an Tag eins

Die Dellfelder Spieler Maurice Dufour und Annabell Raquet (beide ebenfalls U14) hatte sich als Zweite der Landesmeisterschaften zudem für die Einzelentscheidung am Samstag und Sonntag qualifiziert. Raquet spielte am ersten Tag mit 359 Kegeln persönliche Bestleistung, was den elften Platz nach dem Vorlauf bedeutete. Im Finale am zweiten Tag lief es bei ihr nicht ganz so gut. Sie kam auf 326 Kegel, was im Endklassement mit 685 Kegel Platz 14 bedeutete.

Bei Maurice Dufour lief es umgekehrt. Den guten 382 Kegeln im Vorlauf ließ er im Finale noch mal sehr starke 411 Kegel folgen. Dadurch konnte er sich vom siebten Platz an Tag eins noch auf einen hervorragenden fünften Platz in der Endabrechnung vorschieben. Auch für Dufour war das beste Resultat, das er bei einer deutschen Meisterschaft bisher erzielen konnte.