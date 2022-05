Michael Raje aus Zweibrücken hat sich seinen ersten Wunsch erfüllt: Bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften der Schwimmer in Berlin verteidigte er am Dienstag im Jahrgang 2006 auf seiner Paradestrecke 50 Meter Brust den Titel aus dem Vorjahr in 29,52 Sekunden. Er war auch sonst ein erfolgreicher Tag für die Schwimmer der SSG Saar Max Ritter, für die die Zweibrücker starten: Sein Verein- und Alterskollege Lukas Fritzke von den Wassersportfreunden Zweibrücken gewann Silber und Bronze, Wsfler Leo Ilias Baumann ebenfalls Bronze.

Den Vorlauf am Dienstagmorgen hatte Helmholtz-Schüler Raje in türkisfarbener Badeshorts und mit rosafarbener Kappe in 29,80 Sekunden gewonnen, noch ein ganzes Stück entfernt von seinem Altersklassenrekord (29,02 sec). Im Finale am Nachmittag steigerte er sich dann: Ein Klaps auf den Startblock, ein Schrei, und am Ende der 50-Meter-Bahn reckte er strahlend den Arm in die Höhe.

Kurz darauf ergatterten Raje und Fritzke über 100 Meter Freistil Silber und Bronze (51,44 und 51,85) hinter Sieger Kaii Liam Winkler (Eagle Auquatics/49,92), Leon Ilias Baumann hatte zuvor im Jahrgang 2008 Bronze (55,11) gewonnen. Lukas Fritzke hatte zudem zu Beginn der Nachmittagssession Silber über 1500 Meter Freistil in 16:01,53 Minuten geschnappt.