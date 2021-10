Bronze bei den deutschen Meisterschaften im Lead (Vorstiegsklettern am Seil) hat sich Lucie Molitor vom Deutschen Alpenverein (DAV) Zweibrücken am Samstag in Augsburg sichern können. Zu Beginn des Wettkampfs, der für sie aus zwei Qualifikationsrunden, dem Halbfinale und dem Finale mit je einer Route bestand, hatte sie noch Probleme. Sie steigerte sich jedoch kontinuierlich und wurde im schwer geschraubten Finale, bei dem keine Sportlerin den Top-Griff erreichen konnte, starke Dritte. „Das ist ihr Jahr“, hatte die rheinland-pfälzische Landestrainerin Monika Retschy schon im Vorfeld geahnt, dass die Saarländerin, die für Zweibrücken antritt, vorne mitmischen kann.