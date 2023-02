Im Saarland sind im vergangenen Jahr insgesamt zwei Menschen ertrunken. Das ist einer mehr als noch im Jahr davor, so die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Bei einem der beiden Toten handelte es sich um einen 34-Jährigen, der Anfang Juli 2022 in einem Weiher bei Neunkirchen ertrunken war. Zudem starb im vergangenen Mai ein 67 Jahre alter Mann in einem Bach bei Homburg. In ganz Deutschland sind im vergangenen Jahr mindestens 355 Menschen ertrunken und damit 56 mehr als noch 2021.