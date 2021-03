Reifenberg. Die Straße von Reifenberg Richtung Battweiler wird bis Ostern fertig, aber weil die Leitplanken dann noch fehlen, gilt vorerst Tempo 50. Das teilte Bürgermeister Pirmin Zimmer am Donnerstag im Gemeinderat mit.

Im zweiten Bauabschnitt zwischen der Kreuzung an der Kirche und der Dorfmitte geht es am 12. April weiter. Ursprünglich sollte jetzt schon bis zum Pfarrheim weitergearbeitet werden. Nähere Informationen zum Ablauf möchte Zimmer in der nächsten Ratssitzung am 7. April bekannt geben. An der Kreuzung wird aber in den nächsten Wochen gearbeitet, weshalb sich die Anlieger auf kurzfristige Beeinträchtigungen einstellen sollen.