Der direkte Weg von Battweiler und Reifenberg nach Zweibrücken ist wieder frei: Die Sperrung in der Ortsmitte von Oberauerbach ist nach sechs Monaten wieder aufgehoben.

Zwar fehlt noch die Asphaltdecke in den Busbuchten und in einer Einfahrt, es stehen noch Bauzäune und eine Baustellen-Toilette am Rand, und am späten Samstagnachmittag fuhr noch ein Reinigungsfahrzeug Schleifen, um die Straße vom Baustellendreck zu reinigen, aber alle Absperrungen sind abgebaut, auch die an der Abzweigung Richtung Contwig. Die Arbeiten an der Bundenbachbrücke zwischen Bürgerhaus, Kings Pizza und protestantischer Kirche sollten bereits am 10. November beendet werden, aber die Brückengeländer wurden nicht planmäßig geliefert. Deshalb sollte bis 22. November gesperrt bleiben. Das wäre am Montag gewesen.

Die Brücke war seit Mai gesperrt. Seitdem mussten Autofahrer aus und in Richtung Battweiler und Reifenberg eine Umleitung fahren. Sie nutzten die Schwarzwaldstraße, wo die Anwohner den deutlich gestiegenen Verkehr spürten.