Das Geheimnis ist gelüftet: Das Zweibrücker Dinner in Weiß 2022 wird auf dem Gelände des Landgestüts in der Gutenbergstraße 16 ausgetragen. Wie Stadtmarketing und Gemeinsamhandel am Montag bekanntgaben, findet das Dinner auf der großen Wiese vor den Kastanienbäumen mit Blick aufs Gestüt statt. Weitere Anmeldungen werden noch entgegengenommen. Ein begrenztes Kontingent an Biertisch-Garnituren steht bereit. Wird der Zuspruch größer als erwartet, sollten die Teilnehmenden eigene Tische und Stühle oder Bänke mitbringen. Das Dinner in Weiß beginnt am Samstag, 23. Juli, um 17 Uhr. Die Zufahrt zum Dekorieren und Platzieren der mitgebrachten Speisen und des Tischzubehörs ist barrierefrei möglich. Geparkt wird dann außerhalb. Tischdecken oder Biertisch-Hussen sind mitzubringen. Alle Tischtextilien sowie Bekleidung müssen weiß sein, mit Ausnahme der Schuhe. Gemeinsam wird eine festliche weiße Tafel gebildet. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung hier.