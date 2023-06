Am Samstag, 15. Juli, 17 Uhr, ist es wieder so weit: Stadtmarketing und Gemeinsamhandel laden zum „Dinner in Weiß“ ein, diesmal in den Schlossgarten des Oberlandesgerichts. Die Teilnahme ist kostenlos, die Veranstalter bitten aber um pünktliches Erscheinen, um gemeinsam die Plätze verteilen zu können. Tischdecken und/oder Hussen sind mitzubringen, Biertischgarnituren werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Motto lautet „Alles in Weiß“. Nur die Schuhe dürfen eine andere Farbe haben, ansonsten ist nur weiße Kleidung erlaubt. Mitzubringen ist alles, was zu einem schönen Abendessen gehört. Es wird eine festliche Tafel gebildet: weiße Tischdecken (keine Papiertischdecken), weiße Hussen/Decken für die Bänke, weiße Stoffservietten, weiße Teller, Platten, Schüsseln, Besteck, Gläser, Windlichter, Kerzenleuchter (diese können aus Silber oder Glas sein) sowie Vasen mit Blumenschmuck. Die Auswahl der Getränke sollte sich am eigenen Geschmack und an den mitgebrachten Speisen orientieren. Wunderkerzen zum Abschluss sind ebenfalls erwünscht. Für die musikalische Untermalung ist gesorgt. Jede Tischgesellschaft ist selbst für Getränke und Speisen zuständig, es gibt keine Essens- oder Getränkestände. Mülltüten müssen mitgebracht und selbst entsorgt werden. Bei schlechtem Wetter fällt das „Dinner in Weiß“ aus; in diesem Fall würde spätestens 48 Stunden in den sozialen Netzwerken informiert.

