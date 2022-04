Zusammen mit der Förderung aus dem „Digitalpakt Schule“ bringt Homburg sieben Grundschul-Standorte auf den neusten Stand der Technik. An der Einöder Grundschule, zu der auch der Standort Beeden gehört, werden 125.000 Euro in die digitale Ausstattung investiert. An allen Schulen soll von dem Geld einerseits das Internet verbessert werden, andererseits Beamer, Tablets, Laptops und Co. gekauft werden.