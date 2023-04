Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Junge sitzt an einen Baum gelehnt auf einer Wiese. „Tach, ich bin Anton“, sagt er keck in die Kamera. Anton stellt sich in dem 38-Sekunden-Filmchen als Stallbursche im Zweibrücker Landgestüt vor. Der pfiffige Steppke führt in weiteren Einspielern durch die 265 Jahre alte Einrichtung.

Die Videos sind Teil des digitalen Rundwegs durchs Landgestüt. Ein knappes halbes Jahr hat es von der ersten Begehung im Mai bis zur Umsetzung gedauert. Zehn Text-Tafeln finden sich jetzt