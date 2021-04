Am Samstag, 24. April, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, sowie am Donnerstag, 29. April, 16 bis 18 Uhr, hält das Christliche Jugenddorf in Homburg-Schwarzenbach seinen diesjährigen Tag der offenen Tür pandemiebedingt in digitaler Form ab. Wer sich einloggt, findet Informationen zu den Ausbildungsangeboten für junge Leute mit Handicap, einen virtuellen Rundgang durch alle Bereiche des Jugenddorfs sowie Antworten auf Fragen zum Leben, Lernen und Arbeiten im CJD Homburg. Weitere Informationen, Ansprechpartner vorab und der Zugangslink stehen auf www.cjd-homburg.de.