Immer höher werden die Hürden, die nicht durchdigitalisierte Menschen nehmen müssen, wollen sie genauso am Leben teilhaben wie andere. Ein gutes Beispiel dafür ist das Deutschlandticket: Für Menschen mit Smartphone mit wenigen Klicks zu haben, werden andere mit einem Bestellschein nach Hause geschickt. Dass die digitale Diskriminierung ohnehin oft Randgruppen trifft, Ältere, Menschen mit Beeinträchtigungen, ist umso schlimmer. Doch auch wer sich bewusst für ein Leben ohne App entscheidet, darf nicht benachteiligt werden. Dies ist aber immer häufiger der Fall, je mehr die Digitalisierung voranschreitet. Menschen, die sich in anderer Weise diskriminiert fühlen, schreien in der Regel lauter.

