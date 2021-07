Seinen 90. Geburtstag feiert heute Dieter Lang in der Louisianastraße in Zweibrücken.

Der in Neuenburg an der Donau geborene Jubilar lebt bereits seit 1932 in Zweibrücken und war bis zu seinem Ruhestand fünf Jahre lang Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Zweibrücken, das seinen Sitz im Zweibrücker Schloss hat.

Jura hat Dieter Lang in Mainz, Tübingen und Heidelberg studiert. Dann arbeitete er als Richter am Zweibrücker Landgericht und kurze Zeit auch als Staatsanwalt. In seiner Berufslaufbahn war er „am Rande mit Baader-Meinhoff-Sachen befasst“, wie er sagt.

Der kinderlose Jurist ist verheiratet mit Heidi Lambert-Lang, die Bundesrichterin war. „Ich war nie in einer Partei Mitglied und habe mich immer dafür eingesetzt, dass die Richterschaft parteipolitisch neutral bleibt“, sagt Dieter Lang.

Über 20 Jahre lang war er Vorsitzender des Tennisclubs Weißblau Zweibrücken, war Landesvorsitzender des Deutschen Richterbundes und Mitglied des Bundesvorstandes und zudem Vorsitzender des Haupt-Richterrates in Rheinland-Pfalz.

Kunst und Kultur liegen ihm am Herzen, Lesen und Musikhören sind seine Hobbys. Zudem betrieb er lange Jahre Astronomie, und er reiste gerne – vor allem in die Bretagne, wie er erzählt.