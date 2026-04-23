Dieter Conzelmann ist seit 1955 Teil des Kammerorchesters Zweibrücken. Das letzte lebende Gründungsmitglied spielt mit 90 Jahren immer noch die erste Geige.

Dieter Conzelmann greift gern zur Geige. Sie liegt griffbereit auf dem Sofa, der Bogen daneben. „Ich spiele mehr, als dass ich übe. Durch mein jahrelanges Spiel habe ich eine gewisse Routine, für manche Stücke muss ich dann nicht so viel üben“, sagt der 90-Jährige. Seit 71 Jahren spielt Conzelmann im Zweibrücker Kammerorchester: nicht nur Geige, sondern auch immer mal wieder Bratsche. Angefangen hat er „auf einer primitiven Geige“, mittlerweile besitzt er vier hochwertige Instrumente.

„1955 haben wir uns im Nebenzimmer des Gasthauses Zum Kronprinz gegründet. Wir waren so acht bis zehn Leute. Ich bin das letzte Gründungsmitglied des Zweibrücker Kammerorchesters, das noch lebt“, erzählt Conzelmann. Sehr gerne sei er noch dabei: „Wenn ich’s nicht mehr könnte, würde ich es nicht mehr machen.“ Solange es geht, will er weiterspielen. Im Orchester spielten viele Ältere, „deshalb ist mein Wunsch, dass junge Leute zu uns stoßen, damit es bestehen kann“.

Sechs Dirigenten erlebt

Erst mit zwölf Jahren hat Conzelmann Geigenunterricht bekommen. „Das ist für die Geige eigentlich viel zu spät. Und dann ist die Geige schon ein mühseliges Geschäft, das dauert lange, bis man was kann. Aber als ich ein bisschen spielen konnte, hat’s mir Spaß gemacht.“ Die Leidenschaft für das „faszinierende Instrument“ sei ihm bis ins hohe Alter geblieben. „Die Geige ist mein Hobby“, bringt es Conzelmann auf den Punkt.

Im Kammerorchester spielt Conzelmann eine der vier ersten Geigen. „Bei Vollbesetzung haben wir vier erste Geigen, fünf zweite Geigen, drei Bratschen, sechs Celli und zwei Bässe“, zählt Conzelmann auf. Den jahrelang geführten Vorsitz des Kammerorchesters hat er in jüngere Hände gegeben, ebenso seine Funktion als Konzertmeister, die er 50 Jahre lang innehatte, von 1973 bis 2023. Sechs Dirigenten hat er erlebt, berichtet der gebürtige Niederauerbacher: Otto Andreas Köhler, Theo Koning, Friedemann Köhler, Bernd Wilms, Fritz Sander und zuletzt Walther Theisohn.

Mit Musikern aus ganz Europa gespielt

„Außerdem habe ich viele Male als Geiger oder Bratschist in anderen Orchestern ausgeholfen. Bratschen fehlen immer.“ Als Solist ist er mehrfach mit anderen Formationen aufgetreten. Wenn Chöre Veranstaltungen hatten, hat er für ein Rahmenprogramm gesorgt. Ein besonderer Höhepunkt waren für ihn die Orchesterfreizeiten, schwärmt Conzelmann: „Ich bin zu unterschiedlichen Orten gereist, um mit Musikern aus ganz Europa zu spielen. Etliche Male war ich auch in Ungarn. Zum Abschluss gab es ein großes Konzert. Die Atmosphäre war immer toll.“

Berufsmusiker zu werden, ist für ihn aber nie in Frage gekommen, sagt Conzelmann. Im Hauptberuf war er Maschinenbauingenieur bei Pörringer & Schindler, zuletzt als Konstruktionsleiter. „Dass einer sein ganzes Berufsleben bei einem Arbeitgeber bleibt, das gibt’s heutzutage eigentlich auch nicht mehr“, stellt er fest. Conzelmann ist verheiratet und hat zwei Söhne, einer der beiden ist ebenfalls begeisterter Geiger.