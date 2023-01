Dieter Burkart von der SG Knopp/Wiesbach spielt eigentlich für die zweite Garde in der C-Klasse. „Ich bin heute eingesprungen. Das ist richtig geil, hier zum besten Torhüter gewählt zu werden“, sagte der 50-jährige Burkart hinterher, der sich gehörig über die Auszeichnung freute. Die hatte er sich redlich verdient, weil er in beiden Neunmeterschießen, im Viertel- und Halbfinale, seine Mannschaft vor dem Aus bewahrte. „Es ist einfach super heute. Die Familie ist dabei, das ist ein richtig schönes Erlebnis“, berichtete Burkart, dem das Turnier in besonderer Erinnerung bleiben wird. „Ich habe zu Hause einen Ordner, da sind alle Berichte über mich drin. Da wird auch dieser Turnierbericht dazukommen. Da kann ich immer mal wieder nachblättern“, sagte der Straßenbauer, der allerdings auch ankündigt, dass er nicht mehr sehr lange für die SG Knopp/Wiesbach II auf dem Feld stehen wird. „Ich denke, dass ich vielleicht noch ein, zwei Jahre spielen werde“, sagte er.