Der Zweibrücker Sänger Marvin Ventura hat es am Samstagabend bei der RTL-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ in die nächste Runde geschafft, den sogenanten Recall. Von seiner Interpretation von „Tennessee Whiskey“ von Chris Stapleton war Juror Dieter Bohlen begeistert: „Alter Schwede, bist du am Friedhof von Joe Cocker gewesen und hast die Stimme ausgegraben? Mega. Wahnsinn. Das hat Gefühl. Wow, du musst Minimum in die Liveshows.“

Zum ausführlichen Bericht geht es hier.